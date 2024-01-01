Президент России Владимир Путин заявил, что экономика Украины полностью разрушена. Его слова в ходе встречи с военными в госпитале им. А.А. Вишневского передает ТАСС.

По словам российского лидера, принципиальным является то, что Россия сохранила свою экономику и не позволила ее разрушить.

«Не Украина рассчитывала разрушить нашу экономику, она не в состоянии этого сделать. Она сама полностью разрушена уже, там ничего не осталось, она существует только на подачки», — сказал Путин.

По словам президента России, украинские власти все ездят с «протянутой рукой» и «клянчат лишний миллион долларов», в то время как в РФ наблюдается совсем другая ситуация.

В октябре Путин заявлял, что украинская экономика не способна существовать без «подпитки» извне и при ее прекращении «ляжет» всего за неделю. Он отмечал, что внешне бюджет Украины сбалансирован и страна имеет «более или менее» выровненные макроэкономические показатели. Однако киевские власти, по его словам, смогли добиться этого только за счет многомиллиардных вливаний из других стран.

25 декабря глава международной редакции журнала L'Express Шарль Аке заявлял, что российская экономика растет быстрее европейской, несмотря на конфликт на Украине, санкции и противостояние с Западом.

Ранее политолог назвал причину экстренного запроса Украины о встрече с донорами.