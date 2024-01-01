Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин признался, что у него внутри «все кипит» на фоне обстрелов Белгорода

Путин заявил, что у него внутри все кипит после атаки на Белгород

Президент России Владимир Путин заявил, что у него внутри «все кипит» на фоне ударов украинских войск по Белгороду, однако, по его мнению, РФ не должна бить в ответ по местам с мирными жителями Украины. Его слова передает ТАСС.

В ходе встречи с военными российский лидер спросил у одного из бойцов, должна ли Россия, по его мнению, ответить зеркально.

«Должны ли мы отвечать таким образом? Конечно, мы можем. Можем ударить по площадям. И в Киеве, и в любом другом городе. Там дети гуляют, мамочки с колясками», — сказал Путин.

30 декабря ВСУ нанесли удар по центру Белгорода, в результате чего ранения получили более 130 жителей. По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в тяжелом состоянии находятся 25 человек.

Позднее стало известно, что специальный борт МЧС РФ доставит в Москву 25 человек, которые получили серьезные ранения в результате обстрела центра Белгорода. В их числе на борту шестеро детей. Борт оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратами ИВЛ и другим необходимым медицинским оборудованием.

1 января Гладков сообщил, что во время обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) поселка Красное Шебекинского городского округа один снаряд попал на территорию школы По его словам, взрывная волна разбила окна и посекла фасад здания.

Ранее Путин высказался о судьбе России.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами