Путин признался, что у него внутри «все кипит» на фоне обстрелов Белгорода

Президент России Владимир Путин заявил, что у него внутри «все кипит» на фоне ударов украинских войск по Белгороду, однако, по его мнению, РФ не должна бить в ответ по местам с мирными жителями Украины. Его слова передает ТАСС.

В ходе встречи с военными российский лидер спросил у одного из бойцов, должна ли Россия, по его мнению, ответить зеркально.

«Должны ли мы отвечать таким образом? Конечно, мы можем. Можем ударить по площадям. И в Киеве, и в любом другом городе. Там дети гуляют, мамочки с колясками», — сказал Путин.

30 декабря ВСУ нанесли удар по центру Белгорода, в результате чего ранения получили более 130 жителей. По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в тяжелом состоянии находятся 25 человек.

Позднее стало известно, что специальный борт МЧС РФ доставит в Москву 25 человек, которые получили серьезные ранения в результате обстрела центра Белгорода. В их числе на борту шестеро детей. Борт оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратами ИВЛ и другим необходимым медицинским оборудованием.

1 января Гладков сообщил, что во время обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) поселка Красное Шебекинского городского округа один снаряд попал на территорию школы По его словам, взрывная волна разбила окна и посекла фасад здания.

Ранее Путин высказался о судьбе России.