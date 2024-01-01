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В Кремле назвали приоритетные задачи России в энергетике СНГ

Кремль: приоритетной задачей РФ в энергетике СНГ будет энергобезопасность

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Основополагающей задачей в сфере энергетики во время российского председательства в СНГ в 2024 году будет обеспечение энергетической безопасности. Об этом говорится в Концепции председательства РФ в Содружестве, опубликованной на сайте Кремля.

Концепция также предусматривает эффективное использование энергоресурсов и возможностей международной торговли этими ресурсами для повышения конкурентоспособности экономик стран–участниц содружества.

Кроме того, Россия намерена заняться обеспечением научно-технологического развития отраслей топливно-энергетического комплекса СНГ и развитием низкоуглеродной энергетики.

1 января в Кремле заявили, что председательство России в Содружестве Независимых государств в 2024 году будет направлено на обеспечение преемственности и дальнейшее укрепление объединения.

Отмечается, что Россия стала председателем в СНГ с 1 января 2024 года. После РФ председательство в СНГ перейдет к Таджикистану в 2025 году.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о востребованности в СНГ сотрудничества в борьбе с нацизмом.

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