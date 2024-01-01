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ЦИК принял документы кандидата от ЛДПР Слуцкого

ЛДПР: ЦИК принял документы Слуцкого на регистрацию кандидатом в президенты

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Petrov Sergey/Global Look Press

Лидер ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий подал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации своей кандидатуры на выборах президента России. Бумаги официально приняты ЦИК, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу партии.

Как подчеркнули в ЛДПР, у Центризбиркома есть десять дней на принятие решения о регистрации.

Отмечается, что Слуцкий был выдвинут кандидатом в президенты на предвыборном партийном съезде 19 декабря.

До этого Центральная избирательная комиссия России зарегистрировала четырех уполномоченных представителей партии ЛДПР, выдвинувшей Леонида Слуцкого кандидатом на должность президента.

В Кремле отреагировали на избрание партиями своих кандидатов для выборов президента РФ.

Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года.

Ранее политолог допустила, что Слуцкий может занять второе место на президентских выборах.

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