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Кремль показал концепцию председательства России в СНГ

Кремль обнародовал концепцию председательства России в СНГ в 2024 году

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Председательство России в Содружестве Независимых государств (СНГ) в 2024 году будет направлено на обеспечение преемственности и дальнейшее укрепление объединения. Об этом говорится в концепции российского председательства на сайте Кремля.

Помимо прочего, Россия при поддержке союзников намерена добиться повышения международного авторитета СНГ, развития сотрудничества между содружеством и другими международными организациями, а также заинтересованными странами.

Также в документе указано, что председательство России в СНГ будет осуществляться в соответствии с концепцией дальнейшего развития объединения, стратегией его экономического усовершенствования на период до 2030 года и другими основополагающими и программными документами содружества.

Россия стала председателем в СНГ с 1 января 2024 года. После РФ председательство в СНГ перейдет к Таджикистану в 2025 году.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о востребованности в СНГ сотрудничества в борьбе с нацизмом.

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