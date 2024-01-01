Кремль показал концепцию председательства России в СНГ

Председательство России в Содружестве Независимых государств (СНГ) в 2024 году будет направлено на обеспечение преемственности и дальнейшее укрепление объединения. Об этом говорится в концепции российского председательства на сайте Кремля.

Помимо прочего, Россия при поддержке союзников намерена добиться повышения международного авторитета СНГ, развития сотрудничества между содружеством и другими международными организациями, а также заинтересованными странами.

Также в документе указано, что председательство России в СНГ будет осуществляться в соответствии с концепцией дальнейшего развития объединения, стратегией его экономического усовершенствования на период до 2030 года и другими основополагающими и программными документами содружества.

Россия стала председателем в СНГ с 1 января 2024 года. После РФ председательство в СНГ перейдет к Таджикистану в 2025 году.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о востребованности в СНГ сотрудничества в борьбе с нацизмом.