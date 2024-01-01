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Путин рассказал, каким видит председательство России в БРИКС

Путин: при председательстве в БРИКС Россия ждет плодотворной работы от союзников

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Россия, приступая к обязанностям председателя БРИКС с 1 января 2024 года, рассчитывает на плодотворную работу со всеми странами-членами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в обращении в связи с началом российского председательства в организации, передает РИА Новости.

Среди приоритетных работ Путин назвал продвижение сотрудничества в сфере науки, высоких технологий, здравоохранения, экологии, а также в области культуры, спорта, молодежных обменов и по линии гражданского сообщества.

В общей сложности в рамках председательства Российской Федерации в БРИКС планируется провести более 200 мероприятий различного уровня и направленности во многих российских городах. Путин призвал принять в них участие представителей всех стран, желающих сотрудничать с БРИКС.

Президент добавил, что кульминацией председательской «вахты» России станет саммит объединения, который пройдет в октябре 2024 года в Казани.

С 1 января 2024 года Россия начала председательство в БРИКС. Полноценную работу в организации с этого года начнут пять новых членов объединения — Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.

Ранее БРИКС расширился до 11 стран.

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