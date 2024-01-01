Захарова отреагировала на обстрел Донецка в новогоднюю ночь

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала обстрел Донецка ночью 31 декабря со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующий пост опубликован в ее Telegram-канале.

По словам Захаровой, огонь в очередной раз велся по гражданским объектам, есть жертвы среди мирного населения.

Дипломат подчеркнула, что таким образом могло поступить «только террористическое зверье».

Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщало, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по Донецку 15 ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) сразу после наступления Нового года.

Следственный комитет России начал расследование преступлений ВСУ в отношении мирных жителей Донецкой народной республики (ДНР) и Белгородской области.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.