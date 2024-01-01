Макрон резко высказался о России в новогодней речи

Президент Франции Эммануэль Макрон в новогоднем обращении сделал резкие высказывания о России и конфликте на Украине. Об этом сообщил телеканал TF1.

По его словам, в июне 2024 года, когда пройдут выборы в Европарламент французам надо выступить за укрепление европейского суверенитета.

«Им предстоит сделать выбор между тем, чтобы остановить Россию и поддержать Украину или же уступить авторитарным силам», — заявил Макрон.

Французы подвергли критике это обращение президента. В комментариях жители страны призвали поддержать мирное разрешение конфликта на Украине, а не провоцировать Россию.

В конце декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский в декабре 2019 года обманул Макрона и занимавшую на тот момент пост канцлера Германии Ангелу Меркель.

Ранее Макрон высказался об изменении мирового порядка.