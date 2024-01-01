Конфликт на Украине продолжается из-за нежелания американских властей его прекращать. Об этом написал в соцсети X депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес.

«<…> у нас не было достаточного количества резолюций по прокси-войне США и НАТО на Украине», — заявил Уоллес.

Он обратил внимание, что в Европе не хотели прекращения огня на Украине или в секторе Газа, потому что империя США этого не желает.

Накануне в США указали на слишком мягкую внешнюю политику главы Белого дома Джо Байдена. С момента вступления в должность президента Соединенных Штатов Вашингтон он терпит одну внешнеполитическую неудачу за другой.

Также в США назвали провокацией удар ВСУ по Белгороду. Такое мнение выразил бывший американский военных Джон Дуган. Он подчеркнул, что западные СМИ подавляют и скрывают информацию, которая поддерживает РФ, и продвигает дезинформацию в пользу Киева.

Ранее в Пентагоне раскрыли количество поставленного Украине оружия с начала спецоперации.