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В Европарламенте раскрыли причину продолжения конфликта на Украине

Депутат ЕП Уоллес: конфликт на Украине не удалось завершить из-за нежелания США

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Rod Lamkey/Global Look Press

Конфликт на Украине продолжается из-за нежелания американских властей его прекращать. Об этом написал в соцсети X депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес.

«<…> у нас не было достаточного количества резолюций по прокси-войне США и НАТО на Украине», — заявил Уоллес.

Он обратил внимание, что в Европе не хотели прекращения огня на Украине или в секторе Газа, потому что империя США этого не желает.

Накануне в США указали на слишком мягкую внешнюю политику главы Белого дома Джо Байдена. С момента вступления в должность президента Соединенных Штатов Вашингтон он терпит одну внешнеполитическую неудачу за другой.

Также в США назвали провокацией удар ВСУ по Белгороду. Такое мнение выразил бывший американский военных Джон Дуган. Он подчеркнул, что западные СМИ подавляют и скрывают информацию, которая поддерживает РФ, и продвигает дезинформацию в пользу Киева.

Ранее в Пентагоне раскрыли количество поставленного Украине оружия с начала спецоперации.

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