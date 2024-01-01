Обстрел Вооруженными силами Украины (ВСУ) Белгорода является частью британского сценария по разжиганию ненависти между жителями южнорусских земель. Такое мнение РИА Новости высказал сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов.

«Все это — часть британского сценария, целью которого является разжигание кровной ненависти между родными людьми», — отметил он.

По мнению Рогова, обстрелом Белгорода украинские власти хотели спровоцировать РФ на ответный удар по мирным городам, находящимся под их контролем. Их цель — еще больше запугать свое население и заставить его идти в ряды ВСУ.

Он обратил внимание, что глава Украины Владимир Зеленский и его режим реализуют британский план «Войны до последнего украинца», осознавая, что все украинцы и есть русские.

До этого Рогов ответил на заявление Украины о выдвижении России ультиматума вместо переговоров.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина «вернула себе море» в 2023 году.