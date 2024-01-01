РФ начала председательство в БРИКС

С 1 января Россия начала председательство в БРИКС. Об этом сообщает ТАСС.

Кроме того, полноценную работу начинают пять новых членов объединения — Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.

Во время председательства Москвы пройдут порядка 200 мероприятий, 10 из них — на министерском уровне.

До этого российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Telegram-канале решение нового президента Аргентины Хавьера Милея отказаться от вступления страны в БРИКС.

Решение латиноамериканской страны отказаться от БРИКС сенатор назвал признаком проамериканской модели поведения.

29 декабря Аргентина отказалась от БРИКС за несколько дней до вступления. Буэнос-Айрес считает экономические выгоды от содружества неочевидными и не хочет быть в одном блоке с «коммунистами» и Ираном.

Ранее БРИКС расширился до 11 стран.