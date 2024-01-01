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Ким Чен Ын пригрозил уничтожить столицы США и Южной Кореи

Ким Чен Ын пригрозил напасть на США и Южную Корею в случае конфронтации

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KCNA/Reuters

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пригрозил уничтожить столицы США и Южной Кореи Вашингтон и Сеул в случае конфронтации. Его слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Товарищ Ким Чен Ын сказал, что с неустанным продвижением вперед нашей революции еще более усилятся предсмертные происки США и элементов «Республики Корея», пытающихся преградить его, подчеркнув, что наша армия должна беспощадно сорвать провокации врагов», — говорится в сообщении ЦТАК.

Отмечается, что Ким Чен Ын готов пустить в ход весь арсенал «свехмощных средств», чтобы уничтожить врагов.

До этого северокорейский лидер заявлял, что на Корейском полуострове находятся два самых враждебных государства. Он допустил возможность обострения конфликта на Корейском полуострове.

Лидер КНДР также призвал страну активизировать подготовку к возможной войне.

Ранее сообщалось, что США и Южная Корея отрабатывают превентивный ядерный удар по Северной Корее.

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