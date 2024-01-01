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Президент Польши в новогоднем обращении не упомянул Украину

Дуда в новогоднем обращении не сказал ни слова об Украине и раскритиковал кабмин

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Miguel Angelo Pereira/AP

Президент Польши Анджей Дуда не упомянул Украину в своем новогоднем обращении. Об этом сообщат РИА Новости.

По информации агентства, польский лидер раскритиковал работу кабинета министров из-за инцидента с государственными СМИ.

Дуда заявил, что «за восточной границей идет война» и напомнил о необходимости укрепить национальную армию. При этом он добавил, что недоволен тем, как правительство пыталось обрести контроль над государственными СМИ.

«Мы сталкиваемся с новой ситуацией в польской политике. Президент и правительство из разных политических лагерей. Это нормально в демократии, но в демократии нужно соблюдать конституцию, принципы правового государства и хорошие политические обычаи», — поделился Дуда.

До этого пресс-секретарь партии Польши «Право и справедливость» Рафал Бохенек заявлял, что оппозиция в Польше обжалует ликвидацию государственных СМИ в стране.

Ранее в Польше задержали белоруса, подозреваемого в шпионаже в пользу России.

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