План США по истощению России с помощью конфликта на Украине провалился. Об этом пишет англоязычная китайская газета Global Times (GT).

По мнению авторов публикации, на Западе все больше осознают, что конфликт на Украине не истощил Россию, как ожидалось. Подчеркивается, что США и их западные союзники помогали Украине именно для того, чтобы истощить Россию, но никогда не надеялись на победу Киева.

«Это еще раз демонстрирует печальную реальность: Украина является крупнейшим проигравшим во всем конфликте», — говорится в материале.

Отмечается, что мнения по поводу помощи Киеву в западных странах все более противоречивы, а лидеры все чаще думают о мирных переговорах и прекращении огня.

До этого Global Times писала, что конфликт на Украине переходит в новую фазу, на которой могут начаться мирные переговоры. Кроме того, в конгрессе США застрял законопроект по вопросу финансирования Украины.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.