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В постпредстве РФ заявили о смене отношения к Украине в ООН

Дипломат Посольский: в ООН стали осознавать гнилое нутро киевского режима

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Global Look Press

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что сотрудники дипмиссий других государств при ООН в 2023 году стали лучше видеть недостатки украинских властей. Соответствующую публикацию он разместил в своем Telegram-канале.

«Отсюда, из Нью-Йорка, очень чувствуется изменение восприятия в мире украинского кризиса, его первопричин и перспектив решения. Гнилое нутро киевского режима и его антинародный, губительный для Киева характер, начали осознавать многие наши коллеги по ООН», — заявил он.

По словам дипломата, также в мире стали обращать внимание на «избирательную слепоту» Запада, которая проявилась после начала войны Израиля и ХАМАС, а также признавать его роль в раскручивании украинского кризиса.

До этого в ООН прошло заседание Совета Безопасности в связи с обстрелом Белгорода. 30 декабря Вооруженные силы Украины обстреляли центр Белгорода и другие районы города.

Ранее постпред РФ при ООН сообщил о жалобах украинцев на отъем их детей в ЕС.

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