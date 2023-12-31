Гладков рассказал об итогах заседания оперативного штаба

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о проведенном заседании оперативного штаба региона после обстрела столицы области. О его итогах он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, МВД решило ускорить выдачу документов, которые сгорели или были повреждены в результате обстрела.

«По восстановлению. Договорились со строительными подрядными организациями, проводим замеры в жилом фонде», — сказал он.

С 2 января белгородские предприятия начнут изготовление и установку окон, начнется восстановление фасадов.

Также начаты работы с коммерческими организациями, здания которых получили повреждения при обстреле.

Работы по восстановлению поврежденного транспорта и выплаты компенсаций начнутся после экспертизы, которая будет проводиться после новогодних праздников.

Также он добавил, что спецбортом МЧС отправили родителей детей, которые получили ранения при обстрелах города.

Гладков добавил, что Белгородская область чувствует поддержку граждан со всей страны.

30 декабря ВСУ нанесли удар по центру Белгорода, в результате чего ранения получили более 130 жителей. По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в тяжелом состоянии находятся 25 человек. Специальный борт МЧС РФ доставил в Москву 25 человек, которые получили серьезные ранения в результате обстрела центра Белгорода.

Ранее момент удара по центру Белгорода попал на видео.