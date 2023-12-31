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Медведев назвал задачу на 2024 год

Медведев: главная задача РФ на 2024 год — разгром неофашизма

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев поздравил россиян с наступающим 2024 годом. Об этом говорится в его Telegram-канале.

«Сейчас у нас, у народа России, есть самая важная задача — сделать наступающий 2024 годом окончательного разгрома неофашизма, который пытаются возродить враги России вопреки великой победе наших отцов и дедов», — написал он.

По словам Медведева, Россия в текущем году проявила «особую силу духа, волю к победе и самоотверженности».

Он отметил, что уходящий год потребовал «особой стойкости и сплоченности».

До этого президент России Владимир Путин в новогоднем обращении к россиянам заявил, что народ России осознает, как иного в этот период времени зависит от него, проявляя солидарность, милосердие и стойкость. Также президент пообещал уверенное развитие России. Новогоднее обращение Путина продлилось около четырех минут.

Ранее Путин высказался о судьбе России.

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