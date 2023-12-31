Депутат Государственной думы Российской Федерации Александр Бородай заявил, что после массированной атаки на Белгород Вооруженными силами Украины (ВСУ) ни о каком прекращении огня на период праздников речи быть не может. Об этом сообщает News.ru.

По его мнению, перемирие с Украиной невозможно, поскольку СВО направлена на борьбу с «бандой террористов».

Он утверждает, что российская сторона «не ведет войну с братским народом».

Парламентарий считает, что Украина переметнулась на сторону Запада и самостоятельно не принимает никаких решений.

До этого первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что вероятность заключения новогоднего перемирия между РФ и Украиной существует, однако договороспособность киевского режима вызывает вопросы.

До этого премьер-министр федеральной земли Саксония в Германии Михаэль Кречмер заявил, что властям Украины, скорее всего, придется смириться с потерей части территорий, если удастся достигнуть прекращения огня в конфликте с Россией. Он также подчеркнул, что для поиска окончательного решения украинского кризиса потребуется время.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.