Бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон заявил, что украинцы находятся в паническом состоянии из-за продолжающегося наступления российских вооруженных сил. Своим мнением он поделился в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

«Происходящие вызывает панику среди украинцев, потому что это похоже на то, как Россия проводила операцию «Багратион» во время Второй мировой войны летом 1944 года. <…> Тогда это выбило немцев из колеи», — заявил Джонсон.

С точки зрения экс-сотрудника ЦРУ, контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) закончилось провалом, после чего ВС РФ начали двигаться вперед. Он подчеркнул, что российская армия добивается прогресса.

«Иногда они [ВС РФ] проходят несколько километров, в другие дни, может быть, полтора километра, но они движутся вперед», — отметил он.

До этого Джонсон заявлял, что правительство Украины рискует потерять контроль над значительной частью западной территории страны, так как соседние государства могут захотеть вернуть соответствующие земли себе.

Ранее в Британии заявили об отсутствии перспектив прорыва ВСУ в 2024 году.