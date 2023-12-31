Путин заявил о сплоченности российского народа

Россия способна решить самые сложные проблемы и задачи, при этом никогда не отказываясь от достижения намеченных целей. Об этом в новогоднем обращении к гражданам, запись которого опубликована на платформе «Смотрим», заявил президент страны Владимир Путин.

По словам главы государства, никакие обстоятельства не могут разобщить российский народ и заставить его забыть «веру отцов». В то же время Путин обратил внимание на отсутствие в мире силы, способной остановить развитие страны.

«Мы не раз доказали, что умеем решать самые сложные задачи и никогда не отступим», — подчеркнул президент.

Кроме того, он назвал Россию «одной большой семьей» и выразил уверенность в дальнейшем развитии государства. Как сказал Путин, в будущем страна станет еще сильнее.

31 декабря некоторые Telegram-каналы распространили информацию, согласно которой главе государства якобы пришлось перезаписать свое новогоднее обращение к гражданам. Позже пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков опроверг соответствующие сообщения и указал, что они не являются правдой.

Ранее российский лидер и председатель КНР Си Цзиньпин обменялись новогодними поздравлениями.