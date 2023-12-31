Чиновники и граждане Украины начали вспоминать слова президента РФ Владимира Путина о готовности российского руководства к переговорам. Об этом сообщает французский телеканал TVL.

Как указано в материале, к такому развитию событий привели неудачи украинских войск в зоне боевых действий. В частности, речь идет о неспособности Вооруженных сил Украины (ВСУ) взять под свой контроль Крым и территории Донбасса.

«На Украине начинают ходить разговоры о том, что Путин был готов к переговорам о восстановлении мира почти сразу после ввода российских войск», — говорится в сообщении.

По словам журналистов, после эскалации конфликта Киев потерял большие территории и очень много людей. В результате украинские власти начали сожалеть об отказе от соблюдения Минских соглашений, подчеркнули обозреватели.

В свою очередь, эксперт по урегулированию кризисов Эрве Каресс обратил внимание на разногласия в политических кругах на Украине. Он подчеркнул, что в скором времени в государстве может произойти «внутренний взрыв».

Также специалист добавил, что сейчас Киев находится в замешательстве. Правительство страны не знает, как объяснить гражданам провал летнего контрнаступления и необходимость отступить на линии соприкосновения, резюмировал он.

Ранее в офисе президента Украины Владимира Зеленского оценили возможность проведения переговоров с РФ.