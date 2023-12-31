В Чехии прокомментировали атаку украинской армии на Белгород

В постоянном представительстве Чехии при Организации Объединенных Наций (ООН) заявили, что поддержка Украины соответствует нормам международного права. Об этом сообщается в Twitter постпредства.

Там подчеркнули, что поддержка украинской стороны, которая является обороняющейся стороной, полностью соответствует нормам международного права. Таким образом постпредство Чехии при международной организации прокомментировало атаку на Белгород.

В заявлении также отмечается, что единственный путь, который может разрешить российско-украинский конфликт по уставу ООН, заключается в выводе войск РФ с территории Украины.

До этого 30 декабря ВСУ нанесли удар по центру Белгорода, в результате чего ранения получили более 130 жителей. По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в тяжелом состоянии находятся 25 человек.

Специальный борт МЧС РФ доставит в Москву 25 человек, которые получили серьезные ранения в результате обстрела центра Белгорода. Борт оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратами ИВЛ и другим необходимым медицинским оборудованием.

Ранее в Госдепе США отреагировали на обстрел ВСУ Белгорода.