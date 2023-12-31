В КНР назвали кандидата на пост президента Тайваня зачинщиком войны

Представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чэнь Биньхуа раскритиковал кандидата в президенты Тайваня Уильяма Лая после его высказываний на дебатах о том, полуостров может управляться как демократия. Об этом пишет Associated Press.

Чэнь Биньхуа заявил, что речь Уильяма Лая на дебатах была наполнена «конфронтационным мышлением». По его словам, кандидат на пост президента полуострова является «зачинщиком потенциально опасной войны в Тайваньском проливе».

На субботних дебатах Лай заявил, что он готов к переговорам с Пекином «до тех пор, пока существует равенство и достоинство по обе стороны Тайваньского пролива». Он также подчеркнул, что Тайвань не подчиняется Китаю.

Хотя Лай не называет себя стремящимся к независимости от Пекина, он в целом утверждает, что Тайвань уже является независимой стороной, пишет Associated Press.

До этого министерство обороны КНР обвинило правительство Тайваня в умышленном раздувании военной угрозы со стороны Китая ради победы правящей партии на выборах, которые состоятся на острове 13 января. Агентство Reuters отмечало, что грядущие президентские и парламентские выборы на Тайване будут определять отношения острова с Пекином, который за последние четыре года усилил военное давление.

Ранее Тайвань обвинил Китай в подготовке захвата острова через выборы.