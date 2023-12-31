Си Цзиньпин рассказал о возросшем доверии между Россией и Китаем

Председатель КНР Си Цзиньпин направил президенту России Владимиру Путину поздравление с Новым годом, в котором подвел промежуточные итоги взаимодействия двух стран. Обращение китайского лидера цитирует РИА Новости.

Как отметил в своей телеграмме Си Цзиньпин, за то время, что он руководил КНР, а Путин — Россией, доверие между двумя странами углубилось, стратегическое сотрудничество стало теснее и постоянно достигало новых результатов.

По информации Центрального телевидения Китая (CCTV), Путин тоже поздравил лидера КНР с Новым годом.

До этого российский президент направил поздравления европейским лидерам. Обращения получили двое — сербский лидер Александар Вучич и премьер Венгрии Виктор Орбан. Путин подтвердил настрой на продолжение конструктивного и прагматичного взаимодействия двух стран, которое позволит воплощать в жизнь важные совместные экономические проекты.

Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко пожелала россиянам исполнения сокровенных желаний.