В Израиле назначен новый министр иностранных дел

Министром иностранных дел Израиля назначен Исраэль Кац, ранее занимавший должность главы минэнерго еврейского государства. Эли Коэн, до этого возглавлявший внешнеполитическое ведомство, перешел на должность министра энергетики и инфраструктуры. Это следует из утвержденных кабмином Израиля перестановок, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства.

«Правительство этим утром утвердило назначение министра Эли Коэна министром энергетики и инфраструктуры вместо министра Исраэля Каца и назначение министра Исраэля Каца министром иностранных дел вместо министра Эли Коэна. Эти назначения подлежат одобрению Кнессетом», — следует из текста.

В заявлении отмечается, что за Коэном сохраняется место в военно-политическом кабинете, где обсуждаются важнейшие для Израиля решения несмотря на то, что его новая должность не предусматривает присутствия на заседаниях.

Это решение также должно быть одобрено парламентом, уточнили в пресс-службе правительства страны.

До этого Исраэль Кац заявил, что Израиль борется с радикальным исламом в рамках противостояния с ХАМАС. Он отметил, что ситуацию можно сравнить с новой мировой войной.

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