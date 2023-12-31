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В Израиле назначен новый министр иностранных дел

Новым главой МИД Израиля назначен министр энергетики Исраэль Кац

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Lev Radin/ZUMAPRESS/Global Look Press

Министром иностранных дел Израиля назначен Исраэль Кац, ранее занимавший должность главы минэнерго еврейского государства. Эли Коэн, до этого возглавлявший внешнеполитическое ведомство, перешел на должность министра энергетики и инфраструктуры. Это следует из утвержденных кабмином Израиля перестановок, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства.

«Правительство этим утром утвердило назначение министра Эли Коэна министром энергетики и инфраструктуры вместо министра Исраэля Каца и назначение министра Исраэля Каца министром иностранных дел вместо министра Эли Коэна. Эти назначения подлежат одобрению Кнессетом», — следует из текста.

В заявлении отмечается, что за Коэном сохраняется место в военно-политическом кабинете, где обсуждаются важнейшие для Израиля решения несмотря на то, что его новая должность не предусматривает присутствия на заседаниях.

Это решение также должно быть одобрено парламентом, уточнили в пресс-службе правительства страны.

До этого Исраэль Кац заявил, что Израиль борется с радикальным исламом в рамках противостояния с ХАМАС. Он отметил, что ситуацию можно сравнить с новой мировой войной.

Ранее стало известно о «сложнейшем» разговоре Байдена и Нетаньяху.

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