Путин и Си Цзиньпин обменялись новогодними поздравлениями

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин обменялись телеграммами с поздравлениями по случаю Нового года. Об этом пишет Центральное телевидение Китая (CCTV).

«Председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Путин 31 декабря 2023 года обменялись поздравительными телеграммами по случаю Нового года», — передает Центральное телевидение Китая.

Других подробностей агентство не приводит.

Ранее Дмитрий Песков сообщил, что Путин не будет поздравлять с Новым годом и Рождеством руководителей недружественных стран.

«Недружественных не будет (поздравлять. — Прим. «Газеты.Ru»), дружественных — будет», — сказал Песков.

В список недружественных стран, в частности, входят США, Канада, все государства Евросоюза, Великобритания, Украина, Южная Корея, Япония, Норвегия, Австралия, Новая Зеландия и ряд других.

В конце прошлого года Владимир Путин тоже не стал поздравлять с Новым годом глав недружественных стран. Пресс-секретарь президента тогда отмечал, что Кремль фактически не имеет с ними контактов, учитывая их недружественные действия на постоянной основе.

Ранее в Кремле рассказали о планах Путина на Новый год.