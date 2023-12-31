Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин и Си Цзиньпин обменялись новогодними поздравлениями

CCTV: Путин и Си Цзиньпин поздравили друг друга с Новым годом

close
100%
Сергей Гунеев/РИА Новости

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин обменялись телеграммами с поздравлениями по случаю Нового года. Об этом пишет Центральное телевидение Китая (CCTV).

«Председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Путин 31 декабря 2023 года обменялись поздравительными телеграммами по случаю Нового года», — передает Центральное телевидение Китая.

Других подробностей агентство не приводит.

Ранее Дмитрий Песков сообщил, что Путин не будет поздравлять с Новым годом и Рождеством руководителей недружественных стран.

«Недружественных не будет (поздравлять. — Прим. «Газеты.Ru»), дружественных — будет», — сказал Песков.

В список недружественных стран, в частности, входят США, Канада, все государства Евросоюза, Великобритания, Украина, Южная Корея, Япония, Норвегия, Австралия, Новая Зеландия и ряд других.

В конце прошлого года Владимир Путин тоже не стал поздравлять с Новым годом глав недружественных стран. Пресс-секретарь президента тогда отмечал, что Кремль фактически не имеет с ними контактов, учитывая их недружественные действия на постоянной основе.

Ранее в Кремле рассказали о планах Путина на Новый год.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами