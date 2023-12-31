Премьер Баварии призвал к радикальным реформам в армии ФРГ

Премьер-министр Баварии, председатель Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зедер заявил о необходимости решительной реформы армии ФРГ, чтобы она была готова защитить страну от потенциальных угроз. В интервью газете Bild он призвал вернуть регулярный призыв и поставить в вооруженные силы 100 000 дронов.

Зедер призвал сделать Германию «на 100% обороноспособной». По его словам, для противостояния возникающим угрозам следует использовать новые технологии.

«Поэтому нашим вооруженным силами нужна армия дронов в 100 000 единиц», — констатировал политик. По его словам, вооруженным силам также потребуется современная инфраструктура.

Он счел ошибочной отмену всеобщей воинской обязанности, которая необходима для обеспечения надлежащей базовой подготовки. Срок службы должен длиться не менее семи месяцев, отметил Зедер. В то же время он подчеркнул, что в случае возобновления регулярных призывов на это потребуется пять лет.

«Нам придется перестраховываться на случай, если США и Трамп оставят нас одних. В дополнение к функционирующему оборонному щиту США нам следует также подумать о европейском атомном щите», — заявил Зедер.

До этого министр обороны Германии Борис Писториус заявил о необходимости готовиться к возможной войне на территории Европы.

«Нам нужно привыкнуть к мысли, что в Европе может возникнуть угроза войны. Германия должна уметь защитить себя. Мы должны быть готовы к войне», — заявил Писториус.

Ранее в Германии пригрозили России поставками Taurus на Украину.