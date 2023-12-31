Лавров пообещал возмездие каждому преступнику украинского режима

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что каждого из преступников украинского режима ждет соответствующее их деяниям возмездие. Его слова передает РИА Новости.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что к текущему моменту российские суды приговорили более 200 участников украинских вооруженных формирований к длительным срокам лишения свободы. При этом решения о заключении под стражу принимались на основании доказательств, предоставленных Следственным комитетом РФ.

«Такая же судьба ждет и всех остальных преступников. Каждого из них настигнет справедливое возмездие», — отметил Лавров.

Он добавил, что следователи возбудили более четырех тысяч уголовных дел в отношении представителей радикальных националистических объединений и украинского политического руководства. В целом фигурантами этих дел стали порядка 900 человек, уточнил министр.

30 декабря бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли удар по центру Белгорода, в результате чего ранения различной степени тяжести получили 131 человек. На этом фоне Совет безопасности ООН провел экстренное заседание, в ходе которого постоянный представитель РФ при международной организации Василий Небензя указал на намерение российских властей привлечь к ответственности всех организаторов атаки.

Ранее в Государственной думе РФ назвали «террористическим» действующее руководство Украины.