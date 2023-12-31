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Лавров раскрыл подробности о созыве многосторонних консультаций по Газе

Лавров: РФ предлагает подключить палестинцев к многостороннему диалогу по Газе

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Инициатива российской стороны о созыве многосторонних консультаций по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке предполагает на втором этапе подключение к диалогу представителей палестинских движений. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

Он напомнил, что в апреле текущего года Россия выдвинула инициативу созыва многосторонних консультаций для синхронизации подходов к обеспечению палестинского единства.

«На втором этапе предполагается подключить к диалогу представителей основных палестинских движений. Наше предложение остается «на столе», — сказал Лавров.

Ранее Сергей Лавров заявлял, что Соединенные Штаты пытаются утопить тему создания палестинского государства.

До этого посол Палестины в Вене Салах Абдель Шафи заявлял, что Палестина приветствует в роли посредника те страны, которые готовы объективно судить о палестинско-израильском конфликте. По его словам, неважно, какое государство возьмет на себя такую роль. При этом Шафи добавил, что Россия имеет все шансы внести весомый вклад в урегулирование конфликта Израиля с Палестиной.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.

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