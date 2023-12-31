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В Госдуме посчитали «чушью» угрозы украинских властей об ультиматумах для РФ

Депутат Шеремет назвал чушью собачьей планы Украины предъявить ультиматум РФ

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Депутат Государственной думы РФ Михаил Шеремет заявил, что угроза украинских властей предъявить российскому правительству ультимативные требования в рамках вопроса о завершении конфликта являются «чушью собачьей». Его слова передает РИА Новости.

Как сказал парламентарий, подобные высказывания Киева только подтверждают наличие в стране «террористического руководства». Он подчеркнул, что действующие украинские власти пытаются использовать ультиматумы для решения своих проблем.

«Такие заявления — чушь собачья. <…> Они забывают, что с Россией с позиции силы и языком ультиматумов разговаривать бессмысленно», — отметил Шеремет.

Он добавил, что в офисе президента Украины Владимира Зеленского пытаются отвлечь внимание граждан от реального положения дел на фронте. В то же время законодатель посоветовал команде действующего главы государства «поскорее собрать чемоданы» и покинуть «настрадавшуюся» из-за чиновников Украину.

В конце депутат обратил внимание, что у Москвы всегда был короткий разговор с террористами. По его словам, в будущем украинскому руководству придется ответить за свои поступки.

30 декабря советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк отверг возможность проведения переговоров с РФ «в классическом смысле слова». Он уточнил, что Киев намерен предъявить Москве ультимативные требования, и ей придется их принять.

Ранее в министерстве иностранных дел РФ сравнили заявление Подоляка с шантажом.

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