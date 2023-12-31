Лавров пригрозил ответом на развертывание США ранее запрещенных ракетных систем

Россия готова принять меры в ответ на планируемое США развертывание наземных ракетных систем, что ранее было запрещено по Договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом в интервью РИА Новости заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По словам Лаврова, РФ пересмотрит свое отношение к соблюдению моратория на размещение РСМД, если возникнет угроза появления американских ракетных систем в соответствующих регионах.

«Очевидно, что создание Вашингтоном дополнительных ракетных рисков потребует от нас принятия серьезных ответных мер», — сказал глава МИД России.

При этом Лавров подчеркнул, что первой развертывать наземные РСМД российская сторона не станет.

США вышли из Договора о ракетах средней и меньшей дальности в начале 2019 года из-за якобы нарушения соглашения со стороны РФ, с чем российская сторона категорически не согласна. Летом того же года президент России Владимир Путин приостановил участие страны в ДРСМД. После этого РФ предложила ввести мораторий на развертывание наземных ракетных систем в Европе и других регионах.

28 декабря Сергей Лавров заявил, что Вашингтон пошел на слом ДРСМД, так как запрещенное этим документом оружие стало нужно США, в том числе против Китая.

Ранее Россия вышла из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).