Удар со стороны Киева по Белгороду — это «агония режима» и панический приступ страха. Об этом вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев написал в своем Telegram-канале.

По его мнению, «цинично спланированным» и жестоко нанесенным ударом по Белгороду Вооруженные силы Украины (ВСУ) рассчитывали продемонстрировать «стойкость боевого духа и несгибаемую волю к победе».

«На самом деле это преступление <…>. Налицо агония режима», — отметил Косачев.

По словам Косачева, цель украинских властей — таким преступлением отвлечь внимание от провала военной кампании. Он подчеркнул, что молчание Запада подтверждает причастность кураторов Киева к преступлению в Белгороде.

31 декабря постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в ходе выступления на созванном Россией заседании Совета Безопасности ООН Небензя предупредил о готовности Москвы дать более жесткий ответ на угрозы.

30 декабря Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по центру Белгорода и другим районам города.

Ранее в Госдепе США отреагировали на обстрел ВСУ Белгорода.