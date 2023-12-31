Ким Чен Ын прокомментировал возможность объединения Корейского полуострова

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что не считает возможным объединение с Республикой Корея, передает Центральное телеграфное агентство Кореи.

«Оглядываясь назад на продолжительные межкорейские отношения, наша партия пришла к выводу, что никогда не будет возможным достичь объединения с Республикой Корея», — сказал он.

Лидер КНДР отметил, что Южная Корея сделала государственной политикой «объединение на основе поглощения» и «единообразность системы», а это противоречит курсу КНДР по объединению Отечества на основе принципа «один народ, одно государство, две системы».

28 декабря Ким Чен Ын заявил, что страна должна активизировать усилия по подготовке к войне из-за «беспрецедентных происков» США.

23 декабря сообщалось, что разведка Южной Кореи перешла на экстренный режим из-за угроз КНДР.

Ранее в КНДР назвали заход подлодки США в Южную Корею «условием применения ядерного оружия».