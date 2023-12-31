Сальдо призвал уничтожить киевский режим после удара по Белгороду

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо написал в своем Telegram-канале, что после удара по Белгороду киевский режим должен быть уничтожен.

«Киевский режим должен быть уничтожен, включая его руководителей и тех, кто нажимает на пусковые кнопки», — написал он.

Также чиновник от лица Херсонской области выразил соболезнования пострадавшим от ракетного удара в Белгороде.

Постпред РФ при организации Василий Небензя заявил на заседании СБ ООН по Белгороду, что все организаторы и исполнители террористической атаки на город понесут наказание.

30 декабря Вооруженные силы Украины обстреляли центр Белгорода и другие районы города. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в международные органы с требованием осудить атаку.

Ранее момент удара по центру Белгорода попал на видео.