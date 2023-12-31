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Байден признал, что поддерживает регулярный диалог с Зеленским

Байден заявил, что регулярно общается с Зеленским

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Evelyn Hockstein/Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что регулярно общается с главой Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службой Белого дома.

«Я говорю с ним регулярно», — сказал Байден, отвечая на вопрос о контактах с Зеленским.

Накануне в России ответили на слова Байдена об угрозах для НАТО из-за Украины. Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа подчеркнул, что страны НАТО рискуют столкнуться с проблемами из-за украинского конфликта.

До этого министр иностранных дел Сергей Лавров раскрыл отношение России к президентским выборам в США. По словам главы внешнеполитического ведомства, по большому счету России все равно, кто одержит победу на выборах американского президента. Он подчеркнул, что наивно надеяться на улучшение отношений в случае победы «кандидата от республиканской партии».

Ранее в Пентагоне раскрыли количество поставленного Украине оружия с начала спецоперации.

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