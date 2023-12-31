В МИД назвали количество приговоренных в России представителей ВФУ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в интервью РИА Новости, что российские суды приговорили к длительным срокам лишения свободы более 200 представителей украинских вооруженных формирований (ВФУ).

«На основании доказательств, собранных СКР, суды Российской Федерации уже приговорили к длительным срокам лишения свободы за совершенные злодеяния более 200 представителей украинских вооруженных формирований», — сказал министр.

Также глава министерства напомнил, что следователи ведут расследование ряду статей УК и возбудили более 4 тысяч уголовных дел в отношении около 900 лиц.

По словам Лаврова, правоохранительные органы РФ не ограничиваются периодом проведения специальной военной операции, чтобы фиксировать украинские преступления.

28 декабря Лавров рассказал, что состоялась уже четвертая в этом году встреча западных государств и некоторых стран «глобального Юга» по «формуле мира», предложенной украинским президентом Владимиром Зеленским. В ней приняли участие «единомышленники» Москвы, которые не держат тайн от российских властей, добавил дипломат.

Ранее Лавров назвал «очковтирательством» политику Запада по Украине.