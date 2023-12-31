Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В МИД назвали количество приговоренных в России представителей ВФУ

Лавров заявил, что в России приговорены более 200 представителей ВФУ

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в интервью РИА Новости, что российские суды приговорили к длительным срокам лишения свободы более 200 представителей украинских вооруженных формирований (ВФУ).

«На основании доказательств, собранных СКР, суды Российской Федерации уже приговорили к длительным срокам лишения свободы за совершенные злодеяния более 200 представителей украинских вооруженных формирований», — сказал министр.

Также глава министерства напомнил, что следователи ведут расследование ряду статей УК и возбудили более 4 тысяч уголовных дел в отношении около 900 лиц.

По словам Лаврова, правоохранительные органы РФ не ограничиваются периодом проведения специальной военной операции, чтобы фиксировать украинские преступления.

28 декабря Лавров рассказал, что состоялась уже четвертая в этом году встреча западных государств и некоторых стран «глобального Юга» по «формуле мира», предложенной украинским президентом Владимиром Зеленским. В ней приняли участие «единомышленники» Москвы, которые не держат тайн от российских властей, добавил дипломат.

Ранее Лавров назвал «очковтирательством» политику Запада по Украине.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами