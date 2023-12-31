ООН призвала не наносить ударов по городам

Помощник генсека ООН Халед Хиари на заседании Совбеза по Белгороду призвал стороны не атаковать населенные пункты, гражданские объекты и мирных граждан, передает РИА Новости.

«Мы однозначно осуждаем все нападения на города, поселки и села как на Украине, так и в Российской Федерации», — сказал он.

Хиари добавил, что нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру нарушают международное гуманитарное право, они неприемлемы и должны немедленно прекратиться.

Постпред РФ при организации Василий Небензя заявил на заседании СБ ООН по Белгороду, что все организаторы и исполнители террористической атаки на город понесут наказание.

30 декабря Вооруженные силы Украины обстреляли центр Белгорода и другие районы города. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в международные органы с требованием осудить атаку.

Ранее момент удара по центру Белгорода попал на видео.