Экс-разведчик Риттер сказал о последствиях удара по Белгороду для Украины

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в социальной сети X высказал мнение, что террористический акт, совершенный в Белгороде, приведет к уничтожению Украины в следующем году.

«Вы только что свели на нет свое существование как национального государства. Поздравляю», — написал Риттер в обращении к украинцам.

30 декабря Вооруженные силы Украины обстреляли центр Белгорода и другие районы города. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в международные органы с требованием осудить атаку. Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН. Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

Постпред РФ при организации Василий Небензя заявил на заседании СБ ООН по Белгороду, что все организаторы и исполнители террористической атаки на город понесут наказание.

Ранее момент удара по центру Белгорода попал на видео.