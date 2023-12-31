Небензя отметил отсутствие Чехии в заседании СБ ООН по Белгороду

Постпред России при ООН Василий Небензя прокомментировал на отказ коллеги из Чехии участвовать в заседании СБ ООН в связи с обстрелом Белгорода. Трансляция заседания ведется на сайте Всемирной организации.

В ходе заседания дипломат спросил, где представитель Чехии. Небензя добавил, что именно Чехия является производителем ракет, которыми был нанесен удар.

«Мы попытались пригласить сегодня выступить перед нами чешского постпреда, но он малодушно от участия уклонился», — сказал он.

Российски постпред отметил, что его чешский коллега не захотел отвечать за поступки своего правительства. Кроме этого, Небензя заявил, что в Совбезе ООН Прага часто выступает на заседаниях, организованных ради продвижения антироссийских идей.

До этого министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил в соцсети X, что постоянный представитель Чехии при ООН не примет участие в заседании Совбеза ООН в связи с обстрелом Белгорода.

30 декабря Вооруженные силы Украины обстреляли центр Белгорода.

Ранее момент удара по центру Белгорода попал на видео.