Небензя предупредил о готовности России дать более жесткий ответ на угрозы

Чем больше угроз России будет создаваться, тем жестче будет ответ на них. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, передает ТАСС.

«Чем больше нам будут создавать <…> угрозы, тем жестче будем действовать мы», — сказал он в ходе выступления на созванном Россией заседании Совета Безопасности ООН в связи с обстрелами Белгорода.

Он обратил внимание, что одной из задач специальной военной операции как раз является «ликвидация угроз», исходящих с территорий, которые граничат с российскими регионами.

До этого Небезя уличил Запад, как соучастника совершаемых властями Украины преступлений.

30 декабря Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по центру Белгорода и другим районам города. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в международные органы с требованием осудить атаку. Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН. Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

Ранее в Госдепе США отреагировали на обстрел ВСУ Белгорода.