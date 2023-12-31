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Небензя предупредил о готовности России дать более жесткий ответ на угрозы

Небензя: чем больше угроз будет создавать Киев, тем жестче будет отвечать Россия

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Brendan McDermid/Reuters

Чем больше угроз России будет создаваться, тем жестче будет ответ на них. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, передает ТАСС.

«Чем больше нам будут создавать <…> угрозы, тем жестче будем действовать мы», — сказал он в ходе выступления на созванном Россией заседании Совета Безопасности ООН в связи с обстрелами Белгорода.

Он обратил внимание, что одной из задач специальной военной операции как раз является «ликвидация угроз», исходящих с территорий, которые граничат с российскими регионами.

До этого Небезя уличил Запад, как соучастника совершаемых властями Украины преступлений.

30 декабря Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по центру Белгорода и другим районам города. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в международные органы с требованием осудить атаку. Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН. Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

Ранее в Госдепе США отреагировали на обстрел ВСУ Белгорода.

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Обстрел Белгорода
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