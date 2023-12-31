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В ООН началось заседание СБ из-за трагедии в Белгороде

В ООН стартовало заседание Совета Безопасности в связи с обстрелом Белгорода

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Shutterstock

Заседание СБ ООН, которое запросила Россия в связи с обстрелом Белгорода началось, сообщает российское Министерство иностранных дел в Telegram-канале.

Кроме этого, ведомство опубликовало ссылку, по которой можно посмотреть ход заседания в прямом эфире.

30 декабря Вооруженные силы Украины обстреляли центр Белгорода и другие районы города. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в международные органы с требованием осудить атаку. Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН. Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

Чехия отказалась участвовать в заседании СБ ООН по обстрелу Белгорода. Постоянный представитель РФ в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк не имеет права занимать свой пост в связи с молчанием по теме обстрела Белгорода.

Ранее в Госдепе США отреагировали на обстрел ВСУ Белгорода.

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Обстрел Белгорода
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