Обстрел Белгорода является террористическим ударом, который является преступлением «бандеровских ублюдков». Об этом на своей странице «ВКонтакте» написал заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев.

«Очевидно, что террористический удар по Белгороду и гибель наших граждан – кровавое преступление бандеровских ублюдков от бессилия изменить что-то на фронте», — написал Медведев.

Зампред Совбеза также назвал президента Украины Владимира Зеленского «мразью, который спит и видит, как российские войска превращают центр Киева в подобие Газы».

Писатель Захар Прилепин писал, что России нельзя забывать о массированном обстреле Белгорода, когда поднимется вопрос о переговорах по урегулированию конфликта на Украине.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгород.

Ранее в МИД России обвинили Великобританию в причастности к атаке ВСУ на Белгород.