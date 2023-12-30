Москалькова попросила международные организации осудить удар по Белгороду

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале сообщила, что обратилась в международные органы с требованием осудить атаку Вооруженных сил Украины на Белгород.

«Обратилась в международные органы с требованием осудить этот беспрецедентный факт нарушения международного гуманитарного права и принять меры к недопущению подобных ситуаций», — написала она.

Обстрел Белгорода она назвала ужасной трагедией, высшим проявлением цинизма и грубейшим нарушением прав человека и отметила, что более 100 человек пострадали.

Москалькова также выразила соболезнования родным и близким пострадавших.

30 декабря Вооруженные силы Украины обстреляли центр Белгорода и другие районы города. Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН в связи с атакой. Оно начнется 31 декабря в полночь по московскому времени, или 30 декабря в 16:00 по нью-йоркскому.

Ранее в Госдепе США отреагировали на обстрел ВСУ Белгорода.