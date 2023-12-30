Зеленский заявил, что Украина «вернула себе море» в 2023 году

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале сообщил, что провел итоговую ставку главнокомандующего в 2023 году, на которой были подведены итоги года и проанализированы результаты ведения боевых действий и решения властей.

С учетом этих выводов, прогнозов и возможностей была определена стратегия применения Сил обороны Украины на 2024 год, отметил он.

«В этом году Украина не отступила на одном направлении на земле, вернула себе море и сделала безопаснее небо», — заявил Зеленский.

До этого советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев никогда не пойдет на переговоры с Москвой «в классическом смысле слова». По его словам, России будут предъявлены «ультимативные требования» на наивысшем уровне, и Москва их примет. Он также выразил уверенность в том, что Евросоюз продолжит помогать Украине.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.