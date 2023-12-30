Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН по обстрелу Белгорода. Об этом сообщил постпред РФ при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.

«Заседание СБ по Белгороду мы запросили на 15.00 по Нью-Йорку (23:00 мск) сегодня, 30 декабря», — написал Полянский.

Он подчеркнул, что российская сторона потребовала присутствия постпреда Чехии на заседании, чтобы он «объяснился за поставки его страной боеприпасов», от которых страдают мирные жители.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что за атакой на Белгород стоит Великобритания, которая подстрекает Украину к террористическим действиям.

По данным МЧС России в результате обстрела пострадали 108 человек. 30 декабря Вооруженные силы Украины обстреляли центр Белгорода. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, под обстрел попал жилой сектор.

Ранее в Госдепе США отреагировали на обстрел ВСУ Белгорода.