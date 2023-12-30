Россия запросила заседание Совбеза ООН из-за обстрела Белгорода

Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгород. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

По ее словам, теракт в этом городе станет предметом разбирательства в Совбезе ООН.

До этого в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы Украины нанесли удары по Белгороду с применением двух ракет «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении и реактивных снарядов РСЗО «Vampire».

30 декабря Вооруженные силы Украины обстреляли центр Белгорода. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, ВСУ попали в жилой сектор. В результате пострадали 108 человек.

В МЧС заявили, что из-за обстрела Белгорода возникло десять возгораний. Все очаги удалось потушить.

Ранее Путин заявил, что Запад пересек красные и даже бордовые линии поставками оружия на Украину.