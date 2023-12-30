В МИД России обвинили Великобританию в причастности к атаке ВСУ на Белгород

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что за атакой на Белгород стоит Великобритания, которая в координации с США подстрекает Украину к террористическим действиям. Ее слова приводит РИА Новости.

Захарова назвала обстрел Белгорода терактом и сообщила, что Россия потребовала заседания Совета Безопасности ООН в связи с сегодняшними событиями.

По ее словам, страны Евросоюза, которые поставляют Украине оружие, также несут ответственность за обстрел Белгорода.

До этого Минобороны РФ заявило, что Вооруженные силы Украины нанесли удары по Белгороду двумя ракетами «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении и реактивными снарядами РСЗО «Vampire». По данным ведомства, ракеты «Ольха» и большая часть снарядов были перехвачены системами ПВО, однако «несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет «Ольха» попали по городу Белгород».

Ранее в Кремле оценили риск усиления атак на инфраструктуру РФ к зиме.