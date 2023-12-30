События на Украине развиваются провально для США и ЕС, все большее политиков на Западе отходят от пропаганды в сторону реальности. Об этом заявил член Совета Федерации Григорий Карасин в своем Telegram-канале.

«На самом деле события там развиваются провально для Вашингтона и Брюсселя. Сейчас это стало очевидным фактом и заставляет все больше политиков на Западе отходить от пропаганды в сторону реальной политики. В новом 2024 году от динамики в этом процессе будет многое зависеть», — заявил Карасин.

По его словам, президент США Джо Байден напрасно пытается взбодрить «Киев, да и себя самого рассуждениями об эффективности американского оружия в руках ВСУ».

До этого отставной полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков заявил, что украинские войска не могут глушить российские ракеты с системой ГЛОНАСС.

В свою очередь, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что контрнаступление украинских войск в Запорожской области захлебнулось, Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли серьезные потери.

Причины провала контрнаступления украинской армии до этого раскрыл и министр обороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, результат дали эффективная система оборонительных рубежей, боеспособность подразделений, надежность военной техники, а также умелые и решительные действия военных.

Ранее украинский МИД сообщил о переговорах по поставкам систем ПВО.