Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Совфеде констатировали, что события на Украине развиваются провально для Запада

Сенатор Карасин: события на Украине развиваются провально для США и ЕС

close
100%
Алексей Дружинин/РИА «Новости»

События на Украине развиваются провально для США и ЕС, все большее политиков на Западе отходят от пропаганды в сторону реальности. Об этом заявил член Совета Федерации Григорий Карасин в своем Telegram-канале.

«На самом деле события там развиваются провально для Вашингтона и Брюсселя. Сейчас это стало очевидным фактом и заставляет все больше политиков на Западе отходить от пропаганды в сторону реальной политики. В новом 2024 году от динамики в этом процессе будет многое зависеть», — заявил Карасин.

По его словам, президент США Джо Байден напрасно пытается взбодрить «Киев, да и себя самого рассуждениями об эффективности американского оружия в руках ВСУ».

До этого отставной полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков заявил, что украинские войска не могут глушить российские ракеты с системой ГЛОНАСС.

В свою очередь, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что контрнаступление украинских войск в Запорожской области захлебнулось, Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли серьезные потери.

Причины провала контрнаступления украинской армии до этого раскрыл и министр обороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, результат дали эффективная система оборонительных рубежей, боеспособность подразделений, надежность военной техники, а также умелые и решительные действия военных.

Ранее украинский МИД сообщил о переговорах по поставкам систем ПВО.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами