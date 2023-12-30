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В Бельгии заявили, что ЕС не планирует лишать Венгрию права голоса

Премьер Бельгии де Кроо: ЕС не собирается лишать Венгрию права голоса

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Johanna Geron/Reuters

Европейский союз не планирует лишать Венгрию права голоса из-за обвинений в нарушениях норм верховенства закона. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Александр де Кроо в интервью газете Soir.

В середине декабря издание Financial Times со ссылкой на источники сообщило, что в Брюсселе рассматривают вариант лишения Венгрии права голоса в ЕС в ответ на вето Будапешта на выделение новой военной помощи Украине.

По словам де Кроо, некоторые меры Европейской комиссией были приняты.

«По сути, Венгрия добилась некоторого прогресса. Нужно ли двигаться дальше? Да, это очевидно», — сказал бельгийский премьер.

На саммите в Брюсселе в декабре Венгрия наложила вето на расширение многолетнего бюджета Европейского союза на 2024-2027 годы, включая €50 млрд на макрофинансовую помощь Украине. При этом премьер-министр Виктор Орбан не стал голосовать против начала переговоров с Украиной о предоставлении ей членства в Европейском союзе.

Ранее в ЕС назвали дату принятия Украины.

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