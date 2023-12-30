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Медведев написал шуточный прогноз на 2024 год

Медведев написал шуточный прогноз на 2024 год, в котором Байден будет в розыске

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев написал шуточный прогноз на 2024 год, в котором действующий президент США Джо Байдена окажется в международном розыске, а ему на смену придет осужденный на 99 лет заключения Дональд Трамп. Соответствующий пост опубликован в Telegram-канале чиновника.

По словам Медведева, многие из тех прогнозов, которые он давал в прошлом году, сбылись. В частности, он считает, что основатель Tesla Илон Маск «стал президентом США если не по должности, так по влиянию», Польша якобы готовится захватить западную Украину, а Северная Ирландия намерена добиться независимости от Великобритании.

На будущий год Медведев спрогнозировал национализацию военно-промышленного комплекса стран Европейского союза, США и Канады в целях дальнейшего пожертвования всего оборонного производства Украине. Еще зампред Совбез РФ предрек роспуск обычных полицейских формирований в странах ЕС.

Кроме того, Медведев считает, что в будущем году Джо Байден окажется в международном розыске, а Трамп возглавит США. Также чиновник спрогнозировал «захват Годзиллой власти в Японии.

Ранее Медведев назвал смещение режима на Украине одной из целей 2024 года.

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